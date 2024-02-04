Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall Trabzonspor maçını tribünden izledi

Beşiktaş’a transferi gündemde olan Joe Worrall, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor'la oynadığı maçı tribünden izledi.



Siyah-beyazlı takımın, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı İngiliz oyuncu, İngiltere'den akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.



Worrall, havalimanının ardında direkt stada gelerek maçı izlerken karşılaşmanın devre arasında Başkan Hasan Arat'la bir araya gelerek sohbet etti.



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