Beşiktaş'ın yeni transferi Muci İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci İstanbul'a geldi.

Legia Varşova'dan transfer edilen Arnavut futbolcu orta saha ve 10 numara bölgelerinde görev yapabiliyor.

Transfer hakkında konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "Öncelikle Ernest'e, ülkemize ve Beşiktaşımıza hoş geldin diyorum. Hakikaten bayağı bir uğraştık ama sonucunda iyi olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Polonya cumhurbaşkanına ve PSG başkanına çok teşekkür ediyorum. İnşallah Beşiktaşımıza çok katkı sağlayacaktır." dedi.