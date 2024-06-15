Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista'nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş, Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Paulista'nın maliyeti de belli oldu.
MALİYETİ
2024/25 sezonu için 2.120.000 milyon euro
2015/26 sezonu için 2.120.000 milyon euro
2026/27 sezonu için 2.110.000 milyon euro
Toplam: 6.350.000 milyon euro + İmza parası: 1 milyon euro (İmza parası 3 yılda ödenecek)
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kartal modunu açtı. 🔛— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 15, 2024
Beşiktaş'a hoş geldin Gabriel Paulista!#EaglesFlyHigh 🦅 pic.twitter.com/07OBIc7Wq5
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