Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista'nın maliyeti belli oldu

2024/25 sezonu için 2.120.000 milyon euro 2015/26 sezonu için 2.120.000 milyon euro 2026/27 sezonu için 2.110.000 milyon euro

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

