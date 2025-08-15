Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut'u taşıyan uçak İstanbul'a indi.
Alman basınındaki ayrıntılara göre; Schalke'nin Taylan Bulut'un transferine karşılık olarak Beşiktaş'tan 6 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir bonservis bedeli alacağı kaydedildi. Sözleşmede sonraki satıştan payın bulunmadığı da belirtildi.
Beşiktaş daha önce Abraham, Ndidi ve David Jurasek gibi isimlere imza attırmıştı.
August 15, 2025
TAYLAN BULUT KİMDİR?
19 Ocak 2006'da Almanya'nın Eschweiler kentinde doğan Taylan Bulut, Germania Dürwib ve Leverkusen altyapılarında forma giydikten sonra 2020 yılında Schalke altyapısına transfer oldu.
Mavi beyazlılarıda U17 ve U19 takımlarında forma giyen Taylan 2024'te A takıma yükseldi. Schalke ile 2. Bundeliga'da 27 maça çıkan genç futbolcu 1 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.
1.88 metre boyundaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra stoper, ön libero ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor.
Almanya'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Taylan Bulut, Panzerler'in U19 Milli Takımı'nda 9 maça çıktı.
