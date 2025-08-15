Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut'u taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Alman basınındaki ayrıntılara göre; Schalke'nin Taylan Bulut'un transferine karşılık olarak Beşiktaş'tan 6 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir bonservis bedeli alacağı kaydedildi. Sözleşmede sonraki satıştan payın bulunmadığı da belirtildi.

Beşiktaş daha önce Abraham, Ndidi ve David Jurasek gibi isimlere imza attırmıştı.