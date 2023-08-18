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Beşiktaş’ın yeni transferi Zaynutdinov, İstanbul’da

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul’a geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Zaynutdinov, İstanbul’da

, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Rusya takımlarından CSKA Moskova’da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov’u, İstanbul’a getirdi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Zaynutdinov, İstanbul’da - 1

Kazakistanlı futbolcuyu taşıyan uçak gece yarısına doğru İstanbul Havalimanı’na indi. Siyah-beyazlı yetkililerin karşıladığı 25 yaşındaki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele gitti.

Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.

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