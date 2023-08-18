Beşiktaş’ın yeni transferi Zaynutdinov, İstanbul’da

Kazakistanlı futbolcuyu taşıyan uçak gece yarısına doğru İstanbul Havalimanı’na indi. Siyah-beyazlı yetkililerin karşıladığı 25 yaşındaki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele gitti.

Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.