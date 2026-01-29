Beşiktaş'ın yeni transferinin bineceği uçak arızalandı, uçuş iptal edildi

SERDAL ADALI DUYURMUŞTU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Kristjan Asllani ile anlaştığını duyurmuştu.

6 Şubat tarihine kadar sürelerinin olduğunu anlatan Adalı, "Aksilik çıkmazsa orta sahaya transfer (Kristjan Asllani) bugün akşam ya da yarın İstanbul'a gelmiş olur. Oyuncu ve kulübüyle anlaştık. Planlamalarımızda 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste de var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Bu süreçte minimum 4 oyuncu daha transfer etme amacımız var. Bu sayıya Yasin Özcan dahil değil. Kaleci transferi yapacağız. Dört oyuncunun biri de kaleci olacak." demişti.