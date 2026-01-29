Beşiktaş'ın yeni transferinin bineceği uçak arızalandı, uçuş iptal edildi
29.01.2026 21:10
Son Güncelleme: 29.01.2026 23:39
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, bu gece İstanbul'a gelecekti ancak teknik bir arıza nedeniyle uçuş iptal edildi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Kristjan Asllani, bu gece İstanbul'da olacaktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir." denilmişti.
UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Asllani'yi taşıyan uçağın bu akşam 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarılmıştı ancak teknik bir arıza çıktı ve uçuş iptal edildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır."
Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda attığı gol sonrası böyle sevinmişti.
SERDAL ADALI DUYURMUŞTU
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Kristjan Asllani ile anlaştığını duyurmuştu.
6 Şubat tarihine kadar sürelerinin olduğunu anlatan Adalı, "Aksilik çıkmazsa orta sahaya transfer (Kristjan Asllani) bugün akşam ya da yarın İstanbul'a gelmiş olur. Oyuncu ve kulübüyle anlaştık. Planlamalarımızda 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste de var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Bu süreçte minimum 4 oyuncu daha transfer etme amacımız var. Bu sayıya Yasin Özcan dahil değil. Kaleci transferi yapacağız. Dört oyuncunun biri de kaleci olacak." demişti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı.
YASİN ÖZCAN SONRASI İKİNCİ TRANSFER
Daha önce Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Kristjan Asllani ile birlikte ikinci transferini yapmış oldu.