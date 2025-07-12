Beşiktaş'ın yeni transferlerinin geliş zamanı belli oldu

David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Kyle Walker-Peters' la anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar, milli yıldızı KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır.”

İngiliz ekibi Southampton'la sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı da kadrosuna katmaya yakın olan Beşiktaş'ın her iki futbolcunun da bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

Portekiz basınında, Orkun için Benfica ile 25 milyon euro şarta bağlı satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro garanti bonus konusunda anlaşma sağlandığı yer almıştı.



1 DAKİKA FORMA GİYERSE OPSİYON DEVREDE



Sözleşmedeki özel maddede Orkun'un Beşiktaş'ta çıkacağı bir maçta, bir dakika bile forma giymesi halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği ifade edilmişti.

Milli futbolcu Orkun, "Çocukluk aşkım" dediği Beşiktaş için Premier Lig devleri olmak üzere Avrupa'dan birçok takımı reddetmişti.