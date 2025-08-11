NTV.COM.TR

Beşiktaş'ın yeni yıldızı ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi, takımla ilk antrenmanına çıktı.

