Beşiktaş’ın yeni yıldızı Jota Silva ayağının tozuyla taraftara seslendi

Trendyol Süper Lig’de transfer sezonu bugün tamamlanıyor. Siyah-beyazlılar, transferin son gününde Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferini tamamlamak için sabaha karşı İstanbul’a gelen oyuncu ilk açıklamasını havalimanında yaptı.



“TUTKULARINI DEVAM ETTİRSİNLER”



Portekizli yıldız havalimanında yaptığı açıklamada, İstanbul’da olduğu için heyecanlı olduğunu vurgularken Beşiktaş gibi bir takımın parçası olacağı için gurur duyduğunu ifade etti.



Jota Silva “ Taraftarlarımıza mesajım, bize olan desteklerini ve tutkularını devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Takım arkadaşlarım, hepimiz sahada yüzde yüzümüzü vereceğiz." dedi.



Başarılı kanat oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş’a imza atacak. Jota’nın kiralık olarak transfer olması bekleniyor.



ÜÇ FARKLI BÖLGEDE FORMA GİYEBİLİYOR



Portekizli oyuncu sağ kanat olarak görev yaparken alternatif olarak sol kanat ve santrafor olarak görev yapabiliyor. 15 milyon euro değeriyle dikkat çeken oyuncu etkili sağ ayağı ve bitiriciliği ile ön plana çıkıyor.



Jota’nın kariyerinde Sousense, Espinho, Leixoes, Casa Pia, Vitoria ve Nottingham Forest gibi takımların formasını giydi. 2024-2025 sezonunda Vitoria’dan 7 milyon euro bedelle Nottingham Forest’ta transfer oldu.



Kariyeri boyunca Premier Lig’de toplam 32 karşılaşmada süre alan oyuncu 3 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

