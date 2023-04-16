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Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli sezonu kapattı

Beşiktaş’ın yıldız transferi Dele Alli geçirdiği ameliyatın ardından sezonu kapattığını açıkladı.

Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli sezonu kapattı

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’ın İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli geçirdiği ameliyatın ardından sezonu kapattığını duyurdu. 

"BENİM İÇİN BU SEZON KAPANDI"

Beşiktaş, Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli geçirdiği ameliyatn ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Dele Alli, “Ameliyatım bitti ve başarıyla geçti. Ancak ne yazık ki benim için bu sezon kapandı. Bana destek olan ve sevgi gösteren tüm Beşiktaş taraftarlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli sezonu kapattı - 1
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