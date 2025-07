Beşiktaş'ın yıldızı zor günleri anlattı: "Açlık ve sefalet yaşadık"

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista, yeni sezon için iddialı konuşarak, başarının dışında hiçbir seçeneklerinin bulunmadığını söyledi.

Siyah-beyazlı takımda ikinci sezonuna geçiren 34 yaşındaki stoper, geçen yıla, ülkesinde geçirdiği çocukluk dönemine ve hedeflere ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.



Yeni sezonda takım olarak başarılı olmak istediklerini belirten Paulista, "Kazanmak isteyen bir oyuncu grubuyuz. Rekabetçi ve zor bir sezon önümüzde olacak. Beşiktaş taraftarının ne anlama geldiğini bizler zaman içinde daha iyi anladık. Beşiktaş, hem taraftarı hem de zaferler için yarışır. Bu tutku Brezilya'daki takımlara benziyor. Çok fazla benzerlik var. Rekabetçi bir takım ve bizden bu yıl kazanan bir takım beklesinler." ifadelerini kullandı.



"BU YIL DAHA FARKLI BİR SEZON OLACAK"



Deneyimli futbolcu, yeni sezonda her şeyin daha farklı olması için geçen yıldan dersler aldıklarını dile getirdi.



Geride kalan sezonda eksik oyuncuların yerini doldurma konusunda sorun yaşadıklarını vurgulayan Paulista, "Geçen yıl sezona hem fiziksel hem teknik anlamda güçlü başladık. Kazanan bir takım vardı. Sonrasında işler sezon başında olduğu gibi gitmedi. Bu yıla geçen sezondan taşımamız gereken şey öğrendiklerimiz, tecrübe ettiklerimiz... Olumlu şeyleri alıp olumsuzlardan da bir şeyler öğrenerek, dersler çıkararak daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bu yıl daha farklı bir sezon olacak." şeklinde görüş belirtti.



Siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunun altını çizen "Sambacı", şu görüşleri paylaştı:



"Ailem de burada çok mutlu. Yeni geldiğiniz bir yere aile olarak adapte olmak çok kolay olmaz ama ailem artık adapte olmuş durumda. Taraftarların bana gösterdikleri sevgi beni çok mutlu ediyor. Ben de bu sevginin karşılığını sahada onlara vermeye çalışıyorum. Tutkuyla oynayan, formasını son ana kadar terleten bir görüntü vermeye çalışıyorum. Sözleşmemin bitmesine iki yıl daha var. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım daha iyi performans gösteririm. Geleceği bilemeyiz. İki sezon olur, daha farklı olur veya bir yıl daha olur. Bunları bilemeyiz. Burada kariyerimi bitirip bitiremeyeceğime dair bir şey diyemem. Tek odaklandığım şey daha iyisini yapabilmek. Tek istediğim zaferler için savaşmak."



Takımda geçen sezona göre bu yıl daha fazla genç oyuncu olduğuna dikkati çeken Brezilyalı oyuncu, "Teknik direktörümüz gençlere fazlasıyla fırsat veriyor. Onların bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Kulüplerde hem tecrübeyi hem gençliği dengede bulundurmak önemlidir. Benim futbolda öğrendiğim şey: Tecrübeli isimlerin gençlere tecrübeleri aktarması gerek. Ben de büyük futbolculardan çok şey öğrendim. Bu tecrübeyi bugünlerime taşıdım. Hedefim sahip olduğum tecrübeyi her idman ya da her maçta genç arkadaşlara yansıtmak olacak. Bir dakika bile süre alsalar bu fırsatı değerlendirmeleri gerek. Kulübümüzde çok büyük potansiyelli, iyi yerlerde oynayacak oyuncular var." şeklinde konuştu.



"FAKİRLİĞİ VE ŞİDDETİ YAŞADIM"



Paulista, çocukluğunda ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo kentinde ailesiyle zor zamanlar geçirdiğini anlattı.



Ailesinin hayatını değiştirebildiği için şükrettiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:



"Ailem çok sıkıntılı süreçler geçirdi. Zor zamanlar atlattı. Açlık, sefalet ve hatta yaşayacak, başını sokacak bir evi bile zor bulduğu dönemler geçirdi. Hayatımda bunun etkisi olmuştur. Futbola tamamen futbol tutkusu sayesinde başladım. Futbolcu olmayı da kafaya koydum. Ailemin kaderini ve hayatımızı değiştirmeyi istedim. Bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı da şükrediyorum. Şükür ki bu hayata sahibim, sağlıklıyım. Onların hayatını olumlu anlamda değiştirebildim. Sao Paulo, büyüklük ve nüfus anlamında İstanbul'a benzer bir şehir. Sao Paulo'da fakirliği ve şiddeti yaşadım. Bu dünyanın içinde büyüdüm. Futbolda hayal ettiğim her şeyi yaşadım ve başardım. Bunları kendi anneme ve babama hem de aileme yansıttım."



"FAKİR MAHALLELERDEN GELEN ÇOCUKLARIN FAZLA SEÇENEĞİ OLMUYOR"



Gabriel Paulista, Brezilya'nın "favela"larında yaşayan insanlar için fazla seçeneğin olmadığını vurguladı.



"Gabriel, futbolcu olmasaydı ne olurdu?" sorusuna deneyimli stoper, şu yanıtı verdi:



"Biz Brezilyalılar, favela dediğimiz fakir mahallelerden gelen insanlar için çok fazla seçenek yoktur. Ancak doktor olmak isterdim. Başka bir şey de yapabilirdim belki ama odağım her zaman futbolcu olmaktı. Fakir mahallelerden gelen çocukların fazla seçeneği olmuyor."



Futbola olan tutkusunu da anlatan Paulista, "Hayat hikayemde ailemle, annem ve babamla yaşadığım sorunlara dönüp baktığımda aslında kazandığım her şeyi futboldan kazandığımı görüyorum. O yüzden futbola bu kadar tutkuluyum. Bu oyunu bu kadar sevmemin sebebi yaşadığım bu sıkıntıların sonundaki tutku. Gözyaşlarımın sebebi o zamanlar yaşadığımız sıkıntılardan dolayı. Bugün gözyaşlarım zaman farklı farklı sebeplerden dolayı akıyor. Hayat benim için şu an daha iyi." diye konuştu.



Hayatın içinde farklı farklı sorunlarla karşılaşıldığını belirten deneyimli oyuncu, "Şimdiki sıkıntılar geçmişe göre hiçbir şey. Galatasaray maçında yaşadığımız o duygusal anlara gelirsek, uzun süren bir sakatlık sonrası ilk 90 dakikam ve önemli bir derbi galibiyeti yaşamıştık. O an maçtan önceki süreç film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Hatta bazen insanlardan "Yapamaz, yapamayacak" gibi şeyler duyarsınız. Böyle şeyler de olur. Ailem benim her zaman yanımdaydı. Takım arkadaşlarım da hep yanımda olup bana yardımcı oldular. Kulüp çalışanlarımız destek verdi. Galatasaray'a karşı çok duygusal bir maçta galip geldik." değerlendirmesini yaptı.