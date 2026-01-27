Beşiktaş'ın yıldızının babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin babası trafik kazasında hayata veda etti.



Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."



Geçtiğimiz yaz 8 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City'den transfer edilen Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.