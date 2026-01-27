Beşiktaş'ın yıldızının babası trafik kazasında hayatını kaybetti
27.01.2026 15:17
Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında en çok süre alan futbolcu Wilfred Ndidi olmuştu
Beşiktaş'ın yıldızı Wilfred Ndidi'nin babası trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin babası trafik kazasında hayata veda etti.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
Geçtiğimiz yaz 8 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City'den transfer edilen Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ndidi Afrika Kupası'nda da forma giymişti