Beşiktaş'ın Zaynutdinov transferinde Yusuf Yazıcı ayrıntısı

Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı takımın YouTube kanalına transfer süreci ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ'TA MUTLU OLACAĞIMI SÖYLEDİ"



Transfer sürecinde Yusuf Yazıcı'yla görüştüğünü aktaran Zaynutdinov, "Beşiktaş’la ilgili olarak Yusuf Yazıcı’yla konuştum. CSKA Moskova’da beraber oynamıştık. Bana Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu ve burada mutlu olacağımı söyledi. Onun tavsiyelerini dinlediğim için mutluyum." dedi.



"HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK"



Beşiktaş'taki hedefleriyle ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Her zaman yüzde yüzümü vermek için sahada olacağım. Çok yönlü bir oyuncu olduğum için teknik direktörümüz beni nerede değerlendirmek isterse orada canla başla mücadele edeceğim. Hedefim Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak. Takım olarak en önemli amacımız şampiyon olmak olmalı. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum." diye konuştu.

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