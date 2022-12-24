Beşiktaş'ın Gaziantep FK kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep’e uçtu.

KADRO

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e giden Siyah-beyazlı kafilede şu futbolcular yer aldı;



"Mert Günok, Ersan Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef De Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Ali, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorts"