Beşiktaş'ın kiralık gönderdiği Jean Onana'ya silahlı saldırı

Beşiktaş'a sezon başında katılan ve ara transfer döneminde Marsilya'ya kiralık olarak giden Jean Onana ölümden döndü.
Europe 1'in haberine göre, Fransız futbolcunun Pazar gecesi 04.00 sularında araba hırsızlarının saldırısına maruz kaldığı öne sürüldü.
Suçluların arabayı çalmayı başaramadıkları ancak ateşli silah kullandıkları kaydedildi.
Araçlarında çok sayıda kurşun deliği bulunduğu kaydedilirken, Jean Onana ve takım arkadaşı Moumbagna'nın yaralanmadığı bildirildi.
Araba hırsızlarının olay yerinden hızlıca kaçtığı ve emniyet güçleri tarafından arandığı aktarıldı.
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