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Beşiktaş'la yollarını ayıran Cher Ndour Fiorentina'da

İtalyan ekibi Fiorentina, Cher Ndour'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'la yollarını ayıran Cher Ndour Fiorentina'da

İtalyan ekibi Fiorentina, Cher Ndour'u kadrosuna kattığını duyurdu. 

Siyah beyazlılar şu ifadelerle ayrılığı açıklamıştı:

"Cher Ndour ile Yollarımız Ayrıldı

2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Cher Ndour’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş'la yollarını ayıran Cher Ndour Fiorentina'da - 1
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