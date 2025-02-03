Beşiktaş'la yollarını ayıran Cher Ndour Fiorentina'da
İtalyan ekibi Fiorentina, Cher Ndour'u kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyan ekibi Fiorentina, Cher Ndour'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah beyazlılar şu ifadelerle ayrılığı açıklamıştı:
"Cher Ndour ile Yollarımız Ayrıldı
2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Cher Ndour’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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