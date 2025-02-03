Beşiktaş'la yollarını ayıran Cher Ndour Fiorentina'da

İtalyan ekibi Fiorentina, Cher Ndour'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah beyazlılar şu ifadelerle ayrılığı açıklamıştı:



"Cher Ndour ile Yollarımız Ayrıldı



2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Cher Ndour’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

