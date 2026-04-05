Beşiktaşlı Agbadou'dan derbi sonrası çok ağır sözler. "Utanılacak bir durum"
05.04.2026 22:52
Beşiktaşlı Agbadou ve Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin, penaltı pozisyonu sonrası reaksiyonu.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Fenerbahçe derbisinin ardından sert açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, 90+11. dakikada penaltıdan yediği golle karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Dorgeles Nene ile girdiği mücadele sonrası penaltıya sebebiyet veren müdahaleyi yapan Emmanuel Agbadou, karşılaşmanın ardından pozisyonun penaltı olmadığını iddia etti.
Flaş röportajda konuşan Fildişili futbolcunun sözleri şu şekilde:
"DÜRÜSTÇE KAZANARAK DA ŞAMPİYON OLUNABİLİR"
"Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir."
Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonu.
"BU KARARLARLA LİGİN İYİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
"Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil."