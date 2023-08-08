Beşiktaşlı Arthur Masuaku'nun kırmızı kart cezasına indirim

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir." denildi.



Ayrıca, Tirana maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle siyah-beyazlı takımın UEFA tarafından cezalandırıldığına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından kulübümüze 40 bin avro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır."