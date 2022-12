Beşiktaşlı Atiba: Hiç bu yaşa kadar devam edeceğimi düşünmemiştim

Temmuz 2013'te Beşiktaş'a imza atan Atiba Hutchinson, siyah beyazlılarda 10'uncu sezonunu yaşıyor.

Ara bittikten sonraki ilk maçta gösterecekleri reaksiyonun önemine değinen Kanadalı oyuncu şunları ifade etti:

"Sezona başladığımız süreç iyiydi aslında, iyi başlamıştık ama şu an üzerinde çalışmamız gereken şeyleri çalışıyoruz, lig uzun bir süreç. Bu kamptan sonra ilk maçımıza nasıl başlayacağımız bizim için çok önemli olacak. Orada göstereceğimiz reaksiyon bizim için önemli olacak, savaşacağız tabii ki. Ligin geneli itibariyle şampiyonluk bu kulübün her zaman hedefidir. Dediğim gibi iyi başlayıp iyi götürmeyi hedefliyoruz. Oynanacak çok da fazla maç var, çok da zaman var. Bir seri yapabilirsek eğer, en azından işler hızlıca değişebilir. Şu anda işler yolunda ve detaylar üzerine çalışıyoruz ama ilk maçımıza galibiyete başlamayı umuyoruz."



"ŞENOL GÜNEŞ NASIL ŞAMPİYON TAKIM YAPACAĞINI İYİ BİLİYOR"



Atiba, Şenol Güneş'in tekrar Beşiktaş'ta görev almasını, "Hocamızın tabii ki henüz daha yeni geldiğini söyleyebiliriz, daha çok uzun süre geçmedi üzerinden. Bir takımı nasıl kazanan bir ekip yapacağını bilen, şampiyon yapmayı bilen, o şekilde bir takım kurmayı bilen bir hoca. Bize doğru yolu gösteriyor, bizim doğru yolda olmamızı sağlıyor, olmamız gereken şeyi bize gösteriyor ki bu bahsettiğim şey tabii her maç kazanan ve işin sonunda hedeflediği şeye ulaşan bir takımdır her zaman. Sezon sonundaki hedefe ulaşmamız için bize yardımcı oluyor. Dediğim gibi Şenol Güneş çok iyi bir hoca ve çok da çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunu da almayı hedefliyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

"SERGEN YALÇIN BENİ DAHA SERBEST BIRAKTI"



Atiba, Sergen Yalçın döneminde daha çok gol atması ve asist yapması hakkında ise şöyle konuştu:



"Benim için orta saha pozisyonu; bilhassa 6 ya da 8 pozisyonları hep kendimi daha rahat hissettiğim pozisyonlar olmuştur. Hoca beni o dönem daha çok 8 gibi düşünmüştü çünkü Joseph vardı, savunma görevini o benden daha fazla üstleniyordu. O dönemde beni biraz daha serbest bıraktığını söyleyebilirim. Hoca ile şampiyon olduğumuz sezon gerçekten bizim için çok iyi bir sezondu. Çok çalıştık ve sonunda da başarılı olduk, meyvesini aldık. Futbolda maalesef her zaman en iyi şeyler olmuyor, en iyi seviyede olamıyorsunuz. Bir sonraki sezon maalesef böyle oldu, takım halinde performansımız düştü o sene. Burada Şampiyonlar Ligi ve o maçların getirdiklerini belki bir etken olarak söyleyebiliriz ama genele baktığımızda hepimizin performansı düştü."



"VALERIEN ISMAEL İLE BİR SIKINTIMIZ YOKTU"



Valerien Ismael zamanında az süre almasına da değinen Hutchinson, şunları kaydetti:

"Aslında hiç bir sıkıntımız yoktu. Onun ilk geldiği zaman benim milli takım zamanıma denk geldi. Birazcık seyahatin fazla olduğu ve milli maçların yoğun olduğu döneme denk geldi. Dürüst olmak gerekirse o dönem form grafiğimin de yüksek olduğunu düşünüyorum ama bir sıkıntı olmadı aramızda."

"TEK NET OLAN ŞEY, KARİYERİMİ BEŞİKTAŞ'TA BİTİRECEĞİM"



Atiba, Beşiktaş'taki 10 yılını ise şöyle açıkladı:



"10 sene. 10 çok güzel sene geçirdim, 10 çok güzel sezon geçirdim Beşiktaş gibi kulüpte ve böyle bir ülkede. Muazzam taraftarın önünde oynadım. Her anlamda zevk aldım, çok başarılı oldum. Hayatımın en özel anlarını, hep en zevk aldığım anlarımı burada yaşadığımı söyleyebilirim. Henüz daha son senemin içerisindeyim, bir karar vermiş değilim. Son yıllarda hep bu konu gündeme geliyor ama tek net olan şey, kariyerimi Beşiktaş'ta bitireceğim konusu. Çok fazla sürmeden birkaç ay içerisinde bu konuda bir karar vereceğim. Potansiyel olarak son senem gibi gözüküyor ama yine de net bir karar vermiş değilim."



"BU YAŞA KADAR DEVAM EDECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"



Bu yaşa kadar futbol oynamayı kendisinin de beklemediğini söyleyen deneyimli futbolcu, "Aslında, hiç bu yaşa kadar devam edeceğimi düşünmemiştim. 20'li yaşların sonlarına doğru '35 yaş civarında sağlıklı olabilirsem futbolu bırakırım' diye düşünüyordum ki bir futbolcunun futbolu bıraktığı ortalama yaşlar 34-35 civarıdır. O Yaşa geldiğimde bir yıl daha, 2 yıl daha giderim diye düşünüyordum ama aklımda hiç 39 40'a kadar gitmek yoktu. Son yıllarda iyi seviyede oynadım ve bunu yaparken zevk aldım ki benim için en önemli konu budur. Sadece oynamış için olmak değil, takım arkadaşlarımla saha içerisinde bulunduğum her andan zevk aldım" dedi.