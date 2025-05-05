Beşiktaşlı Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma yaptı.



İncelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y'yi gözaltına aldı.



Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.