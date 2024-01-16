Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ameliyat edildi

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic sakatlığın ardından operasyon geçirdi.



Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Amir Hadziahmetovic'in, ameliyat edildiği bildirildi.



Prof. Dr. Alper Kaya ve Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, futbolcuya artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandığı kaydedildi.



Hadziahmetovic’in rehabilitasyon sürecine ise en kısa zamanda başlanacağı belirtildi.

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