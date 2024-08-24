Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal antrenmanda sakatlandı

Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Lugano maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta Necip Uysal'dan kötü haber geldi.

Antrenmanda sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcu, MR çekiminin ardından sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.