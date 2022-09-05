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Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs serbest bırakıldı

MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler - İHA 05.09.2022 - 15:11

Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs serbest bırakıldı

Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında MKE , sahasında konuk ettiği ’a 3-2 yenildi.

Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs serbest bırakıldı - 1

Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı. Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevkinin ardından çıkarıldığı mahkemece, ‘Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakma’ kararı çıktı.

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