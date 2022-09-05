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Başsavcılık Beşiktaş maçında sahaya giren saldırganın bırakılmasına itiraz etti

MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ardından Adalet Bakanlığı sahaya atlayan saldırganın bırakılmasına itiraz etti.

Haberler - İHA 05.09.2022 - 16:34

Başsavcılık Beşiktaş maçında sahaya giren saldırganın bırakılmasına itiraz etti

Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında MKE , sahasında konuk ettiği ’a 3-2 yenildi.

Başsavcılık Beşiktaş maçında sahaya giren saldırganın bırakılmasına itiraz etti - 1

Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı. Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevkinin ardından çıkarıldığı mahkemece, ‘Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakma’ kararı çıktı.

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