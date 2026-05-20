Beşiktaşlı futbolcunun ehliyetine el konuldu

Elazığ 'da 163 kilometre hızla radara giren Beşiktaş 'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ehliyetini kaptırdı.



Aile ziyaretleri sonrasında Bingöl'den Elazığ'a dönen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Hekimoğlu, Kovancılar mevkiinde 163 kilometre hızla radara girdi. Polis ekipleri tarafından durdurulan Hekimoğlu'na yüksek hızdan dolayı 20 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine de 30 gün süreyle el konduğu bildirildi.

Hekimoğlu'nun şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını iddia ettiği öğrenildi.