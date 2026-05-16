Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosuna alındı

Güney Kore Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş 'ın 25 yaşındaki oyuncusu Hyeon-gyu Oh, milli takımda 26 maçta 6 gol kaydetti.

A Grubu'nda Çekya, Meksika ve Güney Afrika ile karşılaşacak Güney Kore'nin kadrosuna ayrıca Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Minjae de dahil edildi.

Güney Kore'nin kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Jo Hyeonwoo, Kim Seunggyu, Song Bumkeun

Defans: Kim Minjae, Cho Yumin, Lee Hanbeom, Kim Taehyeon, Park Jinseob, Lee Kihyuk, Lee Taeseok, Seol Youngwoo, Jens Castrop, Kim Moonhwan

Orta saha: Yang Hyunjun, Paik Seungho, Hwang Inbeom, Kim Jingyu, Bae Junho, Eom Jisung, Hwang Heechan, Lee Donggyeong, Lee Jaesung, Lee Kangin

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Son Heungmin, Cho Guesung