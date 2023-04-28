Beşiktaşlı Onur Bulut, Kayserispor'a karşı davayı kazandı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut'a açtığı davada oy birliğiyle oyuncuyu haklı buldu.



Milli futbolcu Bulut'un menajeri Cengiz Erten Kayserispor ile olan dava sürecine yönelik NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BİZE OYUN OYNADILAR"



Erten, "Kayserispor başkanı Ali Çamlı, yöneticiler Murat Duman ve Nurettin Açıkalın bize resmen oyun oynadılar, kumpas kurdular. Onur Bulut'un transferinde usülsüz bir durum zaten yoktu. Dava süreci boyunca haklı çıkacağımıza inancımız tamdı. Kayserispor'un açtığı davayı biz kazandık. Adalet yerini buldu."