Beşiktaşlı Romain Saiss'ten kötü haber

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz, Fas ile karşılaşırken mücadelede Beşiktaş taraftarını korkutan bir sakatlık yaşandı.



Fas'ın kaptanı Romain Saiss karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Büyük üzüntü yaşayan Saiss sedyeyle oyun alanını terk etti. Deneyimli savunmacı 57. dakikada yerini Achraf Dari'ye devretti.



Fas'ın şu ana kadar oynadığı 5 maça da ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki Saiss, Belçika karşısında bir de gol atmıştı.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN SAİSS'E TEBRİK VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın siyah-beyazlı oyuncusu Romain Saiss için bir kutlama mesaj yayımladı.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Güneş, "Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.