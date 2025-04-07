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Beşiktaşlı Tayyip Talha 4 günde 2 kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Tayyip Talha, 4 günde 2 kırmızı kart gördü. Kupa maçında oyundan atılan Talha, Süper Lig maçında da takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaşlı Tayyip Talha 4 günde 2 kırmızı kart gördü

Kasımpaşa- maçında inanılmaz bir olay yaşandı.

'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta Tayyip Talha üst üste iki maçta kırmızı kart gördü.

Maçın 16. dakikasında siyah beyazlı takımın stoperi Emirhan Topçu'nun sakatlandı. Yerine oyuna giren Tayyip Talha, rakibine yaptığı faul nedeniyle 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

4 GÜNDE 2 KIRMIZI KART

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın 4 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye 3-1 yenilerek elendiği maçın 36. dakikasında kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştı.

Talha, Adana Demirspor'dan 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaşlı Tayyip Talha 4 günde 2 kırmızı kart gördü - 1
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