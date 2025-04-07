Beşiktaşlı Tayyip Talha 4 günde 2 kırmızı kart gördü

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında inanılmaz bir olay yaşandı.



Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta Tayyip Talha üst üste iki maçta kırmızı kart gördü.



Maçın 16. dakikasında siyah beyazlı takımın stoperi Emirhan Topçu'nun sakatlandı. Yerine oyuna giren Tayyip Talha, rakibine yaptığı faul nedeniyle 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



4 GÜNDE 2 KIRMIZI KART



25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın 4 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye 3-1 yenilerek elendiği maçın 36. dakikasında kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştı.

Talha, Adana Demirspor'dan 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu.