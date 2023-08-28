Beşiktaş'ta 10 numaraya yeni aday: Davy Klaassen için görüşmeler başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ısrarla istediği yaratıcı orta saha transferinde yeni bir isim gündeme geldi.



Talisca'nın maliyetinin bütçeyi aşması, Pereyra'nın Türkiye'ye gelmek istememesi, Malinovskyi'nin de Genoa ile anlaşması sonrası siyah-beyazlılar, Davy Klaassen'e yöneldi. Sözcü'de yer alan habere göre, Ajax'ta rotasyon oyuncusu durumuna gelen 30 yaşındaki 10 numara bu durumdan memnun değil.

Klaassen, düzenli oynamak istediği bir kulübe gitmesine izin verilmesini talep ediyor.



2.8 MİLYON EURO VERİLECEK



Klaassen ile Ajax arasında devam eden sözleşme fesih görüşmelerinin bugün ya da yarın sonuçlanması bekleniyor.



CENK TOSUN'UN ESKİ TAKIM ARKADAŞI



Öte yandan oyuncu, Everton'dan takım arkadaşı Cenk Tosun ile temasa geçerek Beşiktaş ile bilgiler aldı ve memnun kaldı. Siyah-beyazlıların bonservis ödememe şartıyla Klaassen'e 2.8 milyon euro vermeyi planlıyor.



Oyuncunun şu anki brüt maaşı 3.2 milyon euro ancak bunun yüzde 49.5'i vergiye gidiyor.