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Beşiktaş'ta 2 oyuncuyla sözleşme feshedildi

Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmelerinin feshedildiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta 2 oyuncuyla sözleşme feshedildi

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren 'ta 2 isim yol ayrımına geldi.

Geçtiğimiz sezon Milan'dan siyah-beyazlılara katılan ve beklentileri karşılayamayan Ante Rebic ve son 3 sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren Ajdin Hasic'in sözleşmelerinin feshedildiği öğrenildi.

Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Rebic, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.

Her iki oyuncunun da sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyordu.

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