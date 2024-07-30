Beşiktaş'ta 2 oyuncuyla sözleşme feshedildi

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta 2 isim yol ayrımına geldi.

Geçtiğimiz sezon Milan'dan siyah-beyazlılara katılan ve beklentileri karşılayamayan Ante Rebic ve son 3 sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren Ajdin Hasic'in sözleşmelerinin feshedildiği öğrenildi.

Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Rebic, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.

Her iki oyuncunun da sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyordu.