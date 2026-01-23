Beşiktaş'ta 7. ayrılık, Abraham Premier Lig yolcusu

Tammy Abraham kariyerine İngiltere'de devam edecek.

İngiliz devi, 28 yaşındaki santrfor için 21 milyon euroluk bedelin yanı sıra Yasin Özcan'ın bonservisini teklif etti. Teknik heyetle görüşen Beşiktaş yönetimi teklifi kabul etti.

Tammy Abraham, siyah beyazlı formayla çıktığı 26 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



YASİN ÖZCAN'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Resmi imzaların atılmasının ardından Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen Yasin Özcan'ın sözleşmesi feshedilecek ve Beşiktaş'a katılacak.

19 yaşındaki stoper, sezon başında 7 milyon euro bedelle Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olmuştu.