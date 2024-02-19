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Beşiktaş'ta Aboubakar 13 maç sonra kadroya döndü

Beşiktaş'ta son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe karşısında forma giyen ve bu mücadelenin ardından kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar kadroya döndü.

Beşiktaş'ta Aboubakar 13 maç sonra kadroya döndü

'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra kadroda yer aldı.

Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

Aboubakar bu sezon Beşiktaş ile 22 resmi maçta forma giyerken, 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

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