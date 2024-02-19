Beşiktaş'ta Aboubakar 13 maç sonra kadroya döndü

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra kadroda yer aldı.



Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

Aboubakar bu sezon Beşiktaş ile 22 resmi maçta forma giyerken, 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.