Beşiktaş'ta Aboubakar 13 maç sonra kadroya döndü

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra kadroda yer aldı.
Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.
Aboubakar bu sezon Beşiktaş ile 22 resmi maçta forma giyerken, 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
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