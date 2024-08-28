Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı

Beşiktaş'ta kadro planlamalarında yer almayan Vincent Aboubakar için Yunanistan temsilcisi AEK'nın teklif yapma hazırlığında olduğu iddia ediliyordu.



Yunan basınından Sportime'ın haberine göre, forvet arayışlarını sürdüren AEK'nın, Vincent Aboubakar'a ilgisinin olmadığı öne sürüldü.

Haberde sarı-siyahlıların Ludogorets forması giyen santrfor Kwadwo Duah ile ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon henüz resmi bir maçta süre alamayan Aboubakar, geçtiğiinz sezon 34 resmi maçta 12 gol kaydedip, 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Yıllık 3 milyon 110 bin euro maaş alan Kamerunlu forvetin siyah-beyazlılar ile 1+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.