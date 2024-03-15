Beşiktaş'ta Aboubakar yol ayrımında

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz ay Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle birlikte yeniden kadroya dahil edilen Vincent Aboubakar'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu Konya maçında sahalara dönmüştü ancak oyuna girerken tribünlerin ıslıklı protestosuyla karşılaşmıştı.

Aboubakar daha sonra İstanbulspor, Galatasaray ve Gaziantep mücadelelerinde 54 dakika süre aldı.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların 32 yaşındaki golcüyle sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözle bakılıyor.

Teknik direktör Fernando Santos'un sezon sonunda Aboubakar'ın performansıyla ilgili vereceği raporun belirleyici etken olacağı kaydedildi.

Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.