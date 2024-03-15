NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta Aboubakar yol ayrımında

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Teknik direktör Fernando Santos'un raporları doğrultusunda Kamerunlu'nun kulüpteki geleceği belli olacak.

Beşiktaş'ta Aboubakar yol ayrımında

'ta Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz ay Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle birlikte yeniden kadroya dahil edilen Vincent Aboubakar'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu Konya maçında sahalara dönmüştü ancak oyuna girerken tribünlerin ıslıklı protestosuyla karşılaşmıştı.

Aboubakar daha sonra İstanbulspor, Galatasaray ve Gaziantep mücadelelerinde 54 dakika süre aldı.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların 32 yaşındaki golcüyle sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözle bakılıyor.

Teknik direktör Fernando Santos'un sezon sonunda Aboubakar'ın performansıyla ilgili vereceği raporun belirleyici etken olacağı kaydedildi.

Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;