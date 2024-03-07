Beşiktaş'ta Aboubakar'dan ıslıklı protestolara tepki

Beşiktaş'ta 72 gün kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesiyle birlikte yeniden affedilerek kadroya dahil edilmişti.

13 maç sonra Konyaspor karşısında oyuna sonradan giren Kamerunlu siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edilmişti.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde de oyuna dahil edilirken ıslıklanan Aboubakar'ın takım arkadaşlarına dert yandığı öne sürüldü.

"İSTENMEDİĞİM YERDE KALMAKTA ISRARCI OLMAYACAĞIM"

Kamerunlu'nun "Kadro dışı bırakılacağım bir eylem içinde olmadım. Öyle olsa burada olmazdı. Bu olay, bir hata veya yanlış anlama yüzünden yaşandı. Sonra doğru yol bulundu. Destek beklerken tepki görmeyi hak etmedim. İstenmediğim yerde kalmakta ısrarcı olmayacağım" diye konuştuğu kaydedildi.

Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın ise Aboubakar'ın bu sözlerinden haberdar olduğu ve bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

"KULAKLARINI KAPAT, İŞİNİ YAP"

Aybaba, Aboubakar ile yaptığı görüşmede "Senin işin sahada. Kulaklarını kapat, işini yap. Taraftar yeri geldiğinde herkese böyle tepki gösterebilir. Futbolda bu var. Futbolcunun işi, hepsine sahadaki performansı ile cevap vermek." diyerek moral verdiği belirtildi.