Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ayrılığı yakın

Yabancı sınırını göz önünde bulunduran Beşiktaş'ta transfer sezonu kapanmadan planlamalarda yer almayan yabancı uyruklu oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Süper Lig ekibi Hatayspor'un siyah-beyazlılarda forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Bordo-beyazlıların Kamerunlu golcüye 1 milyon euro net maaş ödeyeceği kaydedildi.
Beşiktaş formasıyla 117 resmi maça çıkan Aboubakar, bu mücadelelerde 60 gol atıp, 14 asistlik katkı sağladı.
32 yaşındaki golcü bu sezon siyah-beyazlı formayla henüz süre alamadı.
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