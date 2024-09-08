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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ayrılığı yakın

Beşiktaş, bu sezon henüz resmi maçlarda forma şansı verilmeyen Vincent Aboubakar'ı kiralamaya hazırlanıyor. Süper Lig ekibi Hatayspor'un Kamerunlu golcüyle her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ayrılığı yakın

Yabancı sınırını göz önünde bulunduran 'ta transfer sezonu kapanmadan planlamalarda yer almayan yabancı uyruklu oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Süper Lig ekibi Hatayspor'un siyah-beyazlılarda forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Bordo-beyazlıların Kamerunlu golcüye 1 milyon euro net maaş ödeyeceği kaydedildi.

Beşiktaş formasıyla 117 resmi maça çıkan Aboubakar, bu mücadelelerde 60 gol atıp, 14 asistlik katkı sağladı.

32 yaşındaki golcü bu sezon siyah-beyazlı formayla henüz süre alamadı.

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