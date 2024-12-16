Beşiktaş'ta adayların tercihi Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel hedeflerini anlattı.

Beşiktaş'ta başkan adayları projelerini açıklamaya devam ediyor.



Serdal Adalı seçimi kazanması halinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar yollarına devam edeceklerini söyledi.



Adalı, "Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Her zaman yabancı alternatifimiz var, yeter ki Beşiktaş'ın felseferine uysun." dedi.



Adalı transfer planlamasını da anlattı.



Adalı, "Beşiktaş'ın bütçesine bir lira daha yük getirecek transfer yapmam. Devre arasında büyük transferler yapacak halimiz yok.

Yıldızımızı kendimiz oluşturacağız." ifadelerini kullandı.



Camiaya birlik olma çağrısı yapan Adalı, iddialı bir yönetim kurulu oluşturduklarını söyledi. Beşiktaş başkan adayı, geride kalan bir yıl için kulübün mali durumunu inceleteceğini açıkladı.



"YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞMAYA SICAK BAKMIYORUM"



Mevcut başkan Hüseyin Yücel de seçilmesi halinde Sergen Yalçın ile görüşeceğini yineledi. Yücel, teknik direktör tercihlerini açıkladı.



Yücel, Ben yabancı teknik direktörle çalışmaya sıcak bakmıyorum. Ancak yerli bir teknik direktörle anlaşamazsak yabancıya yöneliriz." dedi.



"En az 1, en çok 3 transfer yapacağız." diyen Yücel mevcut yöneticilerin çoğunun yeni dönemde olmayacağını açıkladı.



Hüseyin Yücel futbolun yanı sıra basketbol, voleybol ve hentbolda da kupalar kazanmak istediklerini söyledi.



Beşiktaş'ta olağanüstü seçim 29 Aralık'ta yapılacak. Bu seçimi kazanacak isim, mayıs ayındaki olağan seçimli genel kurul toplantısına kadar görevini yürütüecek.

