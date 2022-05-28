Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğu bildirildi. Ayrıca, Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.05.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 28.05.2022 - 16:18

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

’ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi’nde devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerine mali konularla ilgili bilgiler verip, siyah-beyazlı ekibin borcunu açıkladı. Tuncel, Beşiktaş’ın 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TA AHMET NUR ÇEBİ İBRA EDİLDİ

﻿Beşiktaş Kulübünde, Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

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