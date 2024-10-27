Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.



KONGREDE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU



Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, kongreye katıldı ve üyeler tarafından tepki gördü.



İki grubun birbirine karşılık vermesi sonrası salonda arbede çıktı.



Yumruklaşmanın yaşandığı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Diğer kongre üyelerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

İBRA EDİLMEDİ

1 Haziran 2023 - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Öte yandan Beşiktaş'ta 3 Aralık 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi için başkan Hasan Arat ve yönetimi idari ve mali açıdan ibra edildi.