Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin yeni takımı belli oldu
Beşiktaş, Al-Musrati'yi satın alma opsiyonuyla birlikte Fransız ekibi Monaco'ya kiraladı.
Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Al-Musrati'nin yeni adresi belli oldu.
Ara transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren siyah-beyazlılarda ayrılıklar sürüyor.
Beşiktaş, 11 milyon euro bonservis bedeliyle tarihinin en pahalı transferi olan Musrati'yi satın alma opsiyonuyla birlikte Monaco'ya kiraladı.
Bu sezon siyah-beyaz formayla 25 resmi maça çıkan Libyalı oyuncu 2 gollük katkı verdi.
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