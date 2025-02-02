Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Al-Musrati'nin yeni adresi belli oldu.

Ara transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren siyah-beyazlılarda ayrılıklar sürüyor.

Beşiktaş, 11 milyon euro bonservis bedeliyle tarihinin en pahalı transferi olan Musrati'yi satın alma opsiyonuyla birlikte Monaco'ya kiraladı.

Bu sezon siyah-beyaz formayla 25 resmi maça çıkan Libyalı oyuncu 2 gollük katkı verdi.