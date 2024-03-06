Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain gelişmesi

Beşiktaş'a sezon başında katılan ve geçtiğimiz yıl sonu Alanyaspor karşısında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in iyileşme sürecinde sona gelindiği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, Lisansı dondurulmak istenen ancak "Nisan ayında oynayacak duruma geleceğim" diyen İngiliz yıldız geri dönüş hazırlıklarına başladı.

Chamberlain, "Her şey yolunda. Fiziksel olarak toparlamaya başladım. İyi bir noktadayım. Tekrar yeşil sahalara döndüm ve topla çalışmalara başladım. Takıma katılmaya çok da uzak değilim. Yakında takım arkadaşlarımla çalışmaya başlayacağım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.