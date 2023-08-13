Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain transferinde sona doğru

Bonservisini elinde bulunduran Alex Oxlade-Chamberlain, 8 Ağustos'ta Beşiktaş için İstanbul'a gelmişti.



Aradan geçen 5 günün sonunda İngiliz oyuncu Siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalamaya yakın. Öte yandan Chamberlain'in şu anda herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.



Beşiktaş yönetimi oyuncunun sakatlık riskinin yüksek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.



Riskin düşük olduğu anlaşılırsa 29 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.



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