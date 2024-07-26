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Beşiktaş'ta Amartey'in geleceği netleşiyor

Beşiktaş'ta yolların ayrılması planlanan Daniel Amartey ile görüşmeler devam ediyor. Ganalı futbolcunun siyah-beyazlı takımdaki geleceği birkaç gün içerisinde netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta Amartey'in geleceği netleşiyor

Yeni sezon planlamalarını sürdüren , kadrosunu Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi yıldız oyuncularla güçlendirdi.

Ancak siyah-beyazlılarda gelen futbolcular kadar gidecekler de önem arz ediyor. Özellikle yabancı fazlalığını azaltmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

SICAK BAKMIYOR

Kartal'da yolların ayrılması planlanan yabancı oyunculardan biri de Daniel Amartey. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Suudi Arabistan'dan Ganalı futbolcu için teklif geldiğini, kendilerinin bu teklifi kabul etmelerine rağmen 29 yaşındaki oyuncunun sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Siyah-beyazlı yönetim ile Amartey arasında görüşmeler devam ediyor. Ganalı oyuncunun takımdaki geleceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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