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Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic sakatlandı

Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, Fatih Karagümrük maçının 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic sakatlandı

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'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, Fatih Karagümrük maçının 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, siyah-beyazlılarda Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic sakatlık yaşadı.

Müsabakanın 12. dakikasında Hadziahmetovic, Rohden ile girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Daha sonra 26 yaşındaki futbolcunun yerine 15. dakikada Demir Ege Tıknaz girdi.

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