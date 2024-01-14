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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in sol dizinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Boşnak futbolcu sakatlığından dolayı sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı

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, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda mücadelenin 15. dakilkasında sakatlanarak yerini Demir Ege Tıknaz'a bırakan Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu belli oldu.

Bugün yapılan tetkiklerin ardından Boşnak futbolcunun sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığı duyuruldu.

Hadziahmetovic'in sağlık ekipleri tarafından tedavi sürecine başlanacağı kaydedildi.

AMİR SEZONU KAPATTI

26 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

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