Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda mücadelenin 15. dakilkasında sakatlanarak yerini Demir Ege Tıknaz'a bırakan Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu belli oldu.
Bugün yapılan tetkiklerin ardından Boşnak futbolcunun sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığı duyuruldu.
Hadziahmetovic'in sağlık ekipleri tarafından tedavi sürecine başlanacağı kaydedildi.
AMİR SEZONU KAPATTI
26 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
Amir Hadziahmetovic’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 14, 2024
Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in Acıbadem… pic.twitter.com/Wsnf1YwaEj
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