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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'in lisansı donduruldu

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic'in sezon sonuna kadar lisansı donduruldu.

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'in lisansı donduruldu

'ta Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyuna devam eemeyen Amir Hadziahmetovic, yapılan tetkiklerin ardından ön çapraz bağ ve dış bağ yaralanması tespit edilerek sezonu kapattığı duyurulmuştu.

Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlılar boşnak futbolcunun lisansını sezon sonuna kadar dondurdu.

CHAMBERLAIN SICAK BAKMIYOR

Beşiktaş Şubesi sorumlusu Feyyaz Uçar, Adana Demirspor mücadelesinin ardından Amir Hadziahmetovic'in lisans dondurmaya sıcak baktığını, sezonu sakatlık dolayısıyla kapatan bir diğer isim Alex Oxlade Chamberlain'in ise bu öneriye pek yanaşmadığını açıklamıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.

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