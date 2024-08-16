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Beşiktaş’ta Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş’ta Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 10.45’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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