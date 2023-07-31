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Beşiktaş'ta Ante Rebic'in maliyeti belli oldu

Beşiktaş, Ante Rebic’in transferi konusunda Milan ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Futbolcunun maliyeti de belli oldu.

Beşiktaş'ta Ante Rebic'in maliyeti belli oldu

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Beşiktaş, Milan'ın yıldızı Ante Rebic'i KAP'a bildirdi.

Açıklamada, 

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

MALİYETİ DE AÇIKLANDI

İkinci KAP açıklamasında ise maliyet ayrıntılarına yer verildi:

Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir."

Dün İstanbul'a gelen 29 yaşındaki Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyecek. 

Beşiktaş'ta Ante Rebic'in maliyeti belli oldu - 1
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