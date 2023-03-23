Beşiktaş'ta antrenmana katılmayan Dele Alli ceza alacak mı?

DELE ALLİ CEZA ALACAK



Antrenmanın başında basın mensuplarına takıma geç katılan İngiliz futbolcu Dele Alli ile ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, "Dele Alli geldi. Haberiniz olsun. Dün bir espri yaptım hepiniz terse düştünüz. Tabii ki ceza alacak. Hiçbir sorunumuz yok. Kimse merak etmesin. Biz kimseyi kaybetmeyiz." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam, dün yaptığı açıklamada Dele Alli'den haber alamadıklarını ve 26 yaşındaki oyuncunun izni bitmesine rağmen antrenmana katılmadığını söylemişti.



Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.